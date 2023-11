Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, L226, Lkr. Konstanz) 29-Jähriger bei Unfall auf der L226 schwer verletzt (27.11.2023)

Steißlingen, L226 (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Landesstraße 226 zwischen Steißlingen und Radolfzell am Montagnachmittag. Gegen 17 Uhr war ein 29-Jähriger mit einem VW Golf auf der L226 von Steißlingen in Richtung Radolfzell unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Traktor eines 57-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls brach die Vorderachse der landwirtschaftlichen Maschine, so dass diese nach links von der Straße abkam und im Grünstreifen liegenblieb. Der Golf drehte sich um kam ebenfalls im Bankett zum Stehen. Der 29-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 125.000 Euro. Die L226 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Feuerwehr Radolfzell unterstützte vor Ort mit drei Fahrzeugen und 13 Mann.

