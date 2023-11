Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Honstetten, K6177, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab - zwei Personen verletzt (27.11.2023)

Honstetten, K6177 (ots)

Auf schneematschiger Straße von der Fahrbahn abgekommen ist ein Autofahrer am Montagabend auf der Kreisstraße 6177 zwischen Honstetten und Reute im Hegau. Ein 24-Jähriger fuhr gegen 22 Uhr mit einem Audi RS3 auf der K6177 von Honstetten in Richtung Reute im Hegau. Nach dem Kurvenbereich kam das Auto im graden Fahrbahnverlauf auf der nassen Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Um nicht mit einem Baum zu kollidieren, versuchte der 24-Jährige noch auf der schneematschigen Grünfläche auszuweichen, was jedoch nicht mehr gelang. Der Audi erfasste einen morschen Baum mit der vorderen linken Fahrzeugseite, drehte sich und prallte in der Folge gegen einen weiteren Baum, ehe der Wagen liegen blieb. Sowohl der 24-Jährige, als auch sein 23 Jahre junger Mitfahrer erlitten bei dem Aufprall Verletzungen. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die beiden jungen Männer und brachte den Älteren zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Eine ärztliche Versorgung des Jüngeren war nicht erforderlich. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg das verunfallte Auto.

