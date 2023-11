LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Dingsleben (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen Zigarettenautomaten, der in der Ortsstraße in Dingsleben aufgestellt ist, auf. Sie entwendeten anschließend neben den Zigaretten auch die Geldkassette und flüchteten unerkannt. Wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 ...

