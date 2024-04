Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rodenbach bei Puderbach (ots)

Am Mittwoch, 24.04.2024, gegen 12.45 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 140 in der Gemarkung Rodenbach bei Puderbach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Pkw BMW die K 140, aus Richtung Neitzert kommend, in Fahrtrichtung Udert. Ein bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr die K 140 in Gegenrichtung. Auf dem Streckenabschnitt kam es dann zur Kollision der jeweils linken Außenspiegel. Hierbei entstand zumindest am Pkw BMW Sachschaden. Der Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeuges entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem, von ihm benutzten Pkw soll es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

