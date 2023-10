POL-OE: Unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer

Olpe (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Samstag (21. Oktober, 16 Uhr) und Donnerstag (26. Oktober, 17:45 Uhr) sind unbekannte Täte in eine Holzhütte an einem Fischteich in der Straße "Bruch" in Bruch eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter gewaltsam die Eingangstür auf und gelangten so in den Innenraum. Es wurden mehrere Schubladen und Schränke geöffnet. Die Täter entwendeten zwei Cowboy-Hüte. Ob sie weitere Beute machten, ist derzeit noch ...

mehr