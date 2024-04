Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagnachmittag fiel ein E-Scooter in der Petrus-Sinzig-Straße auf, an dem abgelaufene Versicherungskennzeichen angebracht waren. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der Versicherungsschutz nicht aktualisiert wurde. Gegen den 17-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll ...

