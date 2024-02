POL-EU: Kfz beschädigt und Werkzeug entwendet

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (15. Februar) schlug ein Hund um 5.30 Uhr an der Terassentür eines Einfamilienhauses in der Franz-Sester-Straße in Euskirchen an. Nach dem Öffnen der Rollladen konnte der 55-jährige Bewohner des Hauses eine männliche Person in Richtung des Gartentors flüchten sehen. Ein zuvor in der Garage gelagertes Pedelec befand sich im Garten des Hauses. Um 7 Uhr bemerkte eine 74-Jährige in der Thomas-Eßer-Straße einen Mann in ihrem ...

