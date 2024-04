Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Rodenbach bei Puderbach (ots)

In der Zeit von Montag, 22.04.2024, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 23.04.2024, 11.00 Uhr, kam es in Rodenbach bei Puderbach, Helingsweg, zu Sachbeschädigungen an zwei abgestellten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter jeweils einen Reifen eines Pkw Ford und eines Pkw Opel. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

