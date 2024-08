Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Boeler Straße - Über 10.000 Euro Schaden

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag, 12.08.2024, fuhr eine 24-Jährige in ihrem Opel gegen 10:40 Uhr die Boeler Straße hinauf. Aus ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie auf einen geparkten Skoda, welchen sie auf einen ebenfalls geparkten VW schob. Die 24-Jährige verletzte sich leicht und ihr Opel musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro beziffert. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein der Frau und übergaben den Sachverhalt an das Hagener Verkehrskommissariat. (hir)

