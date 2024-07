Feuerwehr Nürnberg: Zahlreiche Unwettereinsätze halten die Feuerwehren im Bereich der Integrierten Leitstelle Nürnberg in Atem

Nürnberg (ots) - Am Mittwochmittag sorgte ein beginnender Dachstuhlbrand auf dem Sparkassengebäude am Lorenzer Platz für Aufsehen in der Nürnberger Innenstadt. Am Gebäude entstand Sachschaden, Menschen kamen aber nicht zu Schaden. Der Einsatz der Feuerwehr dauert voraussichtlich bis in die Abendstunden an. Kurz nach 12:30 Uhr wurde die Feuerwehr Nürnberg zu einem ...

