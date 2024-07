Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Schnelles Eingreifen verhindert Dachstuhlbrand am Lorenzer Platz

Nürnberg (ots)

Am Mittwochmittag sorgte ein beginnender Dachstuhlbrand auf dem Sparkassengebäude am Lorenzer Platz für Aufsehen in der Nürnberger Innenstadt. Am Gebäude entstand Sachschaden, Menschen kamen aber nicht zu Schaden. Der Einsatz der Feuerwehr dauert voraussichtlich bis in die Abendstunden an.

Kurz nach 12:30 Uhr wurde die Feuerwehr Nürnberg zu einem Brand im Dachbereich des Sparkassengebäudes am Lorenzer Platz gerufen. Auf dem Dach des Gebäudes, welches derzeit saniert wird, hatte sich das Feuer bereits unter den Dachziegeln auf einer Fläche von ca. 6 Quadratmetern ausgebreitet. Dies führte zu einer von außen sichtbaren Rauchentwicklung, die glücklicherweise nicht unbemerkt blieb. Die dort tätigen Bauarbeiter meldeten den Brand der Integrierten Leitstelle Nürnberg. Diese entsandte rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1, 2, 3 und 4 sowie den Rettungsdienst an die Einsatzadresse. Während der Brandherd schnell lokalisiert und gelöscht wurde, dauern die Arbeiten zur Kontrolle angrenzender Bereiche weiterhin an, um eine unbemerkte Ausbreitung des Feuers dorthin auszuschließen. Eine regelmäßige Nachkontrolle der Einsatzstelle wird sich bis in die Abendstunden des Mittwochs ziehen. Bei dem Brand kamen keine Menschen zu Schaden. Für die Arbeiten der Einsatzkräfte musste zeitweise der Bereich um das Baustellengebäude am Lorenzer Platz sowie die Theatergasse durch die Polizei abgesperrt werden. Über Brandursache und Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. [AGB]

