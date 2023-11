Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Lottogeschäft

Speyer (ots)

In der Nacht vom Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in ein Lottogeschäft im Weißdornweg ein. Zunächst warfen sie ein Glaselement der Eingangstür mit einem Pflasterstein ein und gelangten dadurch ins Ladeninnere. Anschließend entwendeten sie mehrere Zigarettenpackungen, ca. 100 Euro Bargeld und mehrere Rubbellose. Im Laufe des Tages teilte Lotto Rheinland-Pfalz der Polizei mit, dass eine männliche Person versuchte die Gewinne aus den entwendeten Rubbellosen in einem Lottogeschäft in Landau abzuholen. Aufgrund der Individualisierung waren die Lose jedoch bereits gesperrt, weshalb der unbekannte Mann die Lose nicht mehr einlösen konnte und das Geschäft fluchtartig verließ. Bei der Handlung im Geschäft in Landau wurde der unbekannte Mann von einer Überwachungsanlage gefilmt. Die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro, wobei das Diebesgut einem Wert von ca. 1850 Euro entspricht.

