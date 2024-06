Feuerwehr Nürnberg: Brand in den Büroräumen einer Reinigungsfirma in Steinbühl

Nürnberg (ots) - Bei einem Brand in einem Wohnheim in der Oedenberger Straße wurden zahlreiche Personen durch die Feuerwehr gerettet. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauern noch an. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Nürnberg steht um 3:30 Uhr an der Kreuzung Oedenberger Straße / Mommsenstraße in Nürnberg für PRESSE-Anfragen und O-Töne zur Verfügung. Rückfragen ...

