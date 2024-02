Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Heubach: Unfallflucht

Am Donnerstag befuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem VW die Straße zwischen Hohenroden und Essingen in Fahrrichtung Essingen, als ihr dort gegen 09:30 Uhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer entgegen kam. Dieser habe hierbei die Kurve geschnitten, so dass es zu einem Kontakt der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurde der Außenspiegel des VW beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Lorch: Sachbeschädigung

Bislang Unbekannte beschmutzten im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch eine Mehrzweckhalle Auf dem Schäfersfeld mit Farbe. Hierbei verursachten sie einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch unter 07172/7315 entgegen.

Aalen: Parkplatzunfall mit hohem Sachschaden

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf einem Behördenparkplatz in der Wilhelm-Merz-Straße entstanden. Gegen 9:20 Uhr touchierte ein 19-Jähriger mit seinem VW-Crafter beim Vorbeifahren einen dort geparkten Skoda eines 43-Jährigen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 27.500 Euro.

