Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schusswaffenähnlicher Gegenstand war Anlass eines Polizeieinsatzes - ein Auto aufgebrochen und eines mutwillig beschädigt

Aalen (ots)

Backnang: Polizeieinsatz an Bushaltestelle

Am Mittwochnachmittag war an einer Bushaltestelle in der Sulzbacher Straße ein Polizeieinsatz. Passanten hatten zuvor die Polizei alarmiert, weil eine Frau einen schusswaffenähnlichen Gegenstand in der Hand hielt und mit diesem offen hantierte. Die Person konnte an der Haltestelle von den eingesetzten Streifenbeamten angetroffen werden. Nachdem sie den Aufforderungen der Polizei, den Gegenstand abzulegen, nicht nachgekommen war, wurde sie von den Einsatzkräften überwältigt. Es stellte sich nun heraus, dass es sich bei dem schusswaffenähnlichen Gegenstand um ein Trinkgefäß handelte, das beim Einsatz zerbrach. Der Gegenstand wurde sichergestellt und ein Verfahren gegen die 60-jährige Verursacherin eingeleitet. Zudem wird geprüft, ob der Polizeieinsatz ihr in Rechnung gestellt wird. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Sulzbach an der Murr: Auto aufgebrochen

In der Kanalstraße wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag ein Pkw Ford Transit aufgebrochen. Die Täter entwendeten daraus Wertgegenstände, wie z.B. Bargeld und Geldkarten. Sachdienliche Hinweise die zur Klärung der Tat beitragen könnten, wird von der Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 entgegengenommen.

Fellbach: Auto zerkratzt

1500 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter, der die Lackierung eines Pkw Mercedes mutwillig zerkratzte. Das Auto war in er Zepplinstraße geparkt, als es am Mittwoch in der Zeit zwischen 8 Uhr und 14.30 Uhr beschädigt wurde. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

