Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Verkehrskontrolle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf nach Unfall

Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Audi-Fahrer die K2573 von Breitenstein kommend und wollte nach rechts auf die B14 abbiegen. Ein vor ihm an der Kreuzung stehender 45-jähriger LKW-Fahrer wollte ebenfalls an der Kreuzung nach rechts auf die B14 einfahren. Als die beiden Fahrzeuge zeitgleich rechts abbiegen wollten, kam es zum Zusammenstoß. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Da der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt ist, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Da hat wirklich nichts gepasst

Am Dienstag gegen 13:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte an der L1066 bei Rudolfsberg in Fahrtrichtung Crailsheim einen Verkehrsteilnehmer, nachdem dieser bei einer Geschwindigkeitsmessung mit rund 19 Km/h zu schnell in einer 70er-Zone unterwegs war. Zudem war der 45-jährige Fahrer auch nicht angeschnallt. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht um das zum Fahrzeug gehörende Kennzeichen handelte. Urkundenfälschung und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wird ihm daher zur Last gelegt. Zudem wurden weitere Kennzeihen im Fahrzeuginneren aufgefunden, von denen vermutlich mehrere aus Diebstählen stammen. Einen Führerschein konnte der Fahrer zudem nicht nachweisen. Zudem wurde bei ihm im Rahmen eines Schnelltests eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Er musste sich daher einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Den 45-Jährigen erwartet nun eine ganze Reihe an Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell