Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rosenberg: 61-jährige Frau vermisst

Aalen (ots)

Seit Mittwochmorgen wird die 61-jährige K.B. aus Rosenberg vermisst. Da die Möglichkeit besteht, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurden am Mittwoch entsprechende Suchmaßnahmen eingeleitet, an denen neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Die Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Frau B. ist ca. 168 cm groß, schlank und hat mittelblonde Haare. Personen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Aalener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07361 5800 in Verbindung zu setzen. Unter folgendem Link geht's zur Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild der Vermissten: https://t1p.de/saz2n

