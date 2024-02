Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall im Kreisverkehr

Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 8:45 Uhr den Kreisverkehr Bruckstraße / Bühlstraße und bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 62 Jahre alte Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. An den beiden Pkw entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

Backnang: Kraftradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Ein 32 Jahre alter Citroen-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 8 Uhr von der Straße Im Seefeld nach links in die Maubacher Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades, der die Maubacher Straße in Richtung Backnang befuhr. Bei der anschließenden Kollision im Einmündungsbereich zog sich der 16-Jährige leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell