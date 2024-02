Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Dieseldiebstahl - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Auffahrunfall

In der Ellertstraße fuhr am Dienstag gegen 15.30 Uhr eine 58-jährige Suzuki-Fahrerin auf den Mercedes eines 65-Jährigen auf. Dieser wurde leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden, der auf 10.000 Euro geschätzt wird.

Aalen: Pedelec-Fahrer übersehen

Mit leichten Verletzungen musste am Dienstag ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 9 Uhr bog ein 26-jähriger Ford-Fahrer von der Karlstraße in Richtung Wilhelmstraße ab und schnitt hierbei die Kurve. Dabei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer, sodass sie auf dessen Fahrbahnseite zusammenstießen.

Rainau: Dieseldiebstahl

Aus einem MAN-LKW, der zwischen Dienstagabend, 23 Uhr und Mittwochmorgen, 2 Uhr, auf einer Parkbucht am Bucher Stausee in Fahrtrichtung Ellwangen geparkt war, wurde in dieser Zeit etwa 300 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Audi Q5, der am Dienstag zwischen 12 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Obere Brühlstraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Von der Straße Schmiedeberg wollte am Mittwochmorgen um kurz vor 7 Uhr eine 36-jährige Lenkerin eines Volvos nach links in die Weilerstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links heranfahrenden 36-jährigen Mazda-Fahrers, welcher die Weilerstraße in Richtung Weiler befuhr. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Am Dienstag um 16 Uhr wollte ein 48-jähriger Lenker eines Audi TT in die Richard-Bullinger-Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines bereits dort fahrenden 50-jährigen Mercedes-Fahrers. Beim Zusammenstoß dieser beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell