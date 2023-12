POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots) - An einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Sonntagabend und Montagfrüh schlug eine bislang unbekannte Täterschaft eine Seitenscheibe an einem in der Bergstraße geparkten Auto ein. Als die 20-jährige Besitzerin ihr so beschädigtes Fahrzeug am Montagmorgen vorfand, bemerkte sie auch, dass das Innere des Autos durchwühlt worden war und ...

