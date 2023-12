Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto in Neuenheim aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

An einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Sonntagabend und Montagfrüh schlug eine bislang unbekannte Täterschaft eine Seitenscheibe an einem in der Bergstraße geparkten Auto ein. Als die 20-jährige Besitzerin ihr so beschädigtes Fahrzeug am Montagmorgen vorfand, bemerkte sie auch, dass das Innere des Autos durchwühlt worden war und Münzgeld im Fußraum verstreut lag. Ob etwas entwendet wurde, ist bis dato unklar. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221-4569-0 zu melden.

