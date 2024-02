Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Diebstahlsdelikte

Aalen (ots)

Waiblingen: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und rund 45.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der L 1142 zwischen Waiblingen und Hegnach. Eine 67 Jahre alte Audi-Fahrerin wollte aus Richtung Neustadt kommend auf die L 1142 einbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 27-jährigen Mercedes-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Unfall auf der Bundesstraße

Eine 34-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Mittwochmorgen gegen 8:20 Uhr die B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Im Bereich des Teilers B 14 / B 29 bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr fahrende 37 Jahre alte BMW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 7500 Euro.

Waiblingen: Reifen gestohlen

Zwischen Dienstag, 5 Uhr und Mittwoch, 19:15 Uhr wurden vier AMG-Leichtmetallräder, die in einer Tiefgarage in der Karlstraße gelagert waren, gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12:40 Uhr wurde ein olivgrünes Mountainbike vom Hersteller Cube, das im Bereich des Rems-Murr-Klinikums abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell