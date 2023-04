POL-HSK: Fahrt unter dem Einfluss von Drogen

Sundern (ots) - Am 31.03.2023 kontrollierte der Mitarbeiter einer Wachdienstfirma eine in Sundern-Hachen an der Hachener Straße ansässigen Firma. Dort stellte er gegen 23:22 Uhr zwei männliche Personen innerhalb des Gebäudes fest. Diese Personen flüchteten bei Anblick des Wachdienstmitarbeiters aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Hinweise an die Polizei Sundern unter 02933 / 9020 3511 (Schl.) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

