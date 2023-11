POL-PDNW: Zwei drogenbeeinflusste Autofahrer

Grünstadt (ots) - Wie der Polizeiinspektion Grünstadt gestern angezeigt wurde, wurde in den Zeiträumen 16.-17.11.23 und 18.-20.11.23 zwei Mal in eine Firma in der Ferdinand-Porsche-Straße eingebrochen. Bei der ersten Tat erlangten die unbekannten Täter Bargeld in Höhe von ca. 100 Euro. Außerdem wurden aus einem Firmen-LKW ca. 40 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Bei der zweiten Tat gingen die Unbekannten einen ...

