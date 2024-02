Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vor Kontrolle geflüchtet - Diebstahl aus PKW - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: PKW erfasst Fußgängerin

In der Wilhelmstraße kam es am Mittwoch gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 58-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Eine 39-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta fuhr an der Kreuzung in die Vorfahrtstraße ein und übersah hierbei die Vorfahrtstraße überquerende Fußgängerin und erfasste diese.

Aalen: Vor Kontrolle geflüchtet

Am Donnerstag, um kurz nach Mitternacht, sollte in Dewangen in der Fachsenfelder Straße der Fahrer eines Rollers kontrolliert werden. Trotz eingeschaltetem Blaulicht, Martinshorn und Leuchtschrift setzte der Fahrer seine Fahrt fort und wollte sich der Kontrolle entziehen. Hierzu fuhr er über einen Fußgängerweg in das dortige Wohngebiet ein. Kurz darauf gelang es den Beamten den Streifenwagen quer zur zu stellen und die Fahrbahn zu blockieren. Der Fahrer versuchte trotzdem sich zwischen dem Streifenwagen und einer Hauswand hindurchzufahren, wobei er jedoch gegen den Streifenwagen prallte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-jährige Lenker nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Roller nicht versichert ist. Eine durchgeführter Vortest ergab zudem den Verdacht auf eine BtM-Beeinflussung. An dem Streifenwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Ein 22-jähriger Lenker eines Mercedes fuhr am Mittwoch um 18.20 Uhr von der Industriestraße auf die L1080 ein, ohne auf einen Hyundai zu achten, der von der B19 kommend auf der L1080 in Richtung Aalen fuhr. Beim folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde sowohl der Mercedes-Fahrer, als auch der 30-jährige Hyundai-Lenker leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Überholen

Am Donnerstag um kurz nach 6 Uhr wollte eine 63-jährige Lenkerin eines VW in der Buchstraße ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Dessen 52-jähriger Fahrer beschleunigte jedoch während der Überholphase sein Fahrzeug, so dass die 63-Jährige dieses Fahrzeug beim Wiedereinscheren streifte. Hierdurch wurde das Fahrzeug des 52-Jährigen abgewiesen und prallte noch gegen einen dort fahrenden Opel. Verletzt wurde niemand.

Lorch: Gegen Baum geprallt

Die K3272 von Rattenharz in Richtung Waldhausen befuhr am Mittwoch gegen 9 Uhr ein 29-Jähriger mit seinem VW. Nach eigenen Angaben fiel während der Fahrt das Mobiltelefon in den Fußraum auf der Fahrerseite. Während der 29-Jährige versuchte dieses wieder aufzuheben, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Baum. Durch den Aufprall wurde der Mann leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Heubach: Diebstahl aus PKW

Am Dienstag gegen 6:30 Uhr stellte eine 33-Jährige ihren weißen Seat Ibiza auf dem Parkplatz des Familienbegegnungszentrums in der Adlerstraße ab. Als sie gegen 18.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Heckklappe nicht richtig verschlossen und zudem auf der Fahrer- und der Beifahrerseite die Seitenscheiben komplett geöffnet waren. Aus dem Handschuhfach wurde die Zulassungsbescheinigung für das Fahrzeug entwendet. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen oder Personen nimmt die Kripo Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell