Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen - Unfälle - Autos zerkratzt - Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Montag und Mittwoch wurde in der Badstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen und aus diesem Tabakwaren und Bargeld im Wert von insgesamt rund 2000 Euro entnommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Radfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt

Eine 31-jährige KIA-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 17:40 Uhr die Mittelquerspange und wollte die Untere Hauptstraße in Richtung Amselweg überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 57 Jahre alten Radfahrers und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte infolge der Kollision, er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Waiblingen: Pkw contra Leichtkraftrad

Eine 29-jährige SAIC-Fahrerin verließ am Donnerstagmorgen gegen 7:15 Uhr die B14 an der Anschlussstelle Waiblingen Mitte. An der Einmündung zur Straße An der Talaue wollte sie nach links abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines 23-jährigen Fahrers eines Leichtkraftrades vom Hersteller Piaggio. Dieser stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Urbach: Auto zerkratzt

Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen wurde die Motorhaube sowie die Beifahrerseite eines VW, der in der Lortzingstraße geparkt war, zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Schorndorf: Fahrrad aus Keller gestohlen

Durch einen bisher unbekannten Dieb wurde zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmorgen ein weißes Mountainbike vom Hersteller Cube, das im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Heinkelstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 3000 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Fahrrades nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Zeugen zu Verkehrsgeschehen gesucht

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 13 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Waiblingen. Kurz vor dem Stadttunnel missachtete er den Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden Pkw Renault Zoe. Im weiteren Verlauf habe der Motorradfahrer im Tunnel den Pkw trotz Gegenverkehr überholt und sei dann wieder nach rechts eingeschert, wo er ohne ersichtlichen Grund die Geschwindigkeit reduzierte. Danach habe der Unbekannte noch den 71-jährigen Autofahrer mittels Handzeichen beleidigt. Zeugen des Vorfalls und Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Motorradfahrers gefährdete wurden, sollten sich bitte mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Kernen im Remstal: Auto mutwillig beschädigt

Ein in der Schafgasse parkender Pkw VW Golf wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Lackierung des Fahrzeugs. Zudem wurden noch zwei Reifen des Fahrzeugs zerstochen. Der Gesamtschaden wurde auf 2500 Euro beziffert. Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell