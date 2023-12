LPI-J: Sturm "Zoltan" verursacht Verkehrsunfall

Apolda (ots) - In der Nacht von Samstag, den 23.12.2023 auf Sonntag, den 24.12.2023, gegen 03:30 Uhr, wurde eine Hauseigentümerin in Rödigsdorf durch ihre Bewegungsmelder im Garten geweckt. Als sie nachsehen wollte, wodurch diese ausgelöst wurden, erblickte sie eine männliche vermummte Person in ihrem Garten, welche drauf und dran war, in die Garage einzubrechen. Der Mann war ca. 1,80 m groß, korpulent und trug eine ...

