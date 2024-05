Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Räuberischer Diebstahl - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nettetal-Lobberich (ots)

Gegen 21 Uhr am Mittwochabend hat ein bislang unbekannter Mann, der etwas aus einem Supermarkt in Lobberich stehlen wollte, eine Kassiererin verletzt.

Der Mann war gemeinsam mit einem Begleiter gegen 21 Uhr in den Kassenbereich des Marktes an der Johannes-Cleven-Straße getreten. Als die beiden diesen Bereich passieren wollte, ertönte ein Alarm. Die Angestellte, eine 38-Jährige aus Nettetal, hielt den Mann daraufhin fest. Er schlug sie so heftig mit dem Ellenbogen, dass sie im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Einen Rucksack konnte sie ihm wegnehmen, dann flüchtete er in Richtung Ingenhovenpark. Eine Fahndung in diesem Bereich verlief leider nicht erfolgreich.

Zeugen beschreiben den Tatverdächtigen wie folgt: Etwa 35 bis 45 Jahre alt, dunkelgraues Haar, weißes T-Shirt, hellblaue Hose. Sein Begleiter sei dunkelhaarig und von kräftigem Körperbau gewesen.

Die Polizei sucht nun Menschen, die vielleicht zwei Männer kennen, auf die diese Beschreibungen passen. Oder Zeuginnen und Zeugen, die die beiden oder zumindest den Tatverdächtigen nach der Tat am Mittwochabend gesehen haben und Hinweise auf Aufenthaltsort oder Identität geben können. Die Rufnummer für Hinweise lautet 02162/377-0. /hei (429)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell