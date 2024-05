Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Laube brennt ab - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Gegen 9.30 Uhr am Mittwochvormittag sind Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Gartenlaube nach Kaldenkirchen gerufen worden.

Die Laube stand auf einem Grundstück an der Feldstraße, in der Nähe der Bahngleise. Sie wurde durch die Flammen zerstört.

Da nach aktuellem Ermittlungsstand nicht auszuschließen ist, dass jemand die Hütte absichtlich in Brand gesetzt haben könnte, sucht die Polizei nun Zeuginnen oder Zeugen, die am Mittwochvormittag oder auch zu anderer Zeit verdächtige Beobachtungen rund um das Areal an den Bahngleisen an der Feldstraße in Kaldenkirchen gemacht haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (427)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell