Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand in der Nacht zum Pfingstdienstag - Haben Sie Hinweise?

Willich-Wekeln (ots)

In der Nacht zu Dienstag, den 21. Mai, gegen 00:35 Uhr, brannte ein Fahrrad in der Straße Bonnenring. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Melder den Brand bereits selbstständig gelöscht. Zeitgleich erhielten die Einsatzkräfte die Information, dass es nicht weit entfernt, in der Straße Diepenbroich, ebenfalls brannte. In Höhe der Weiderichstraße sahen sie eine jugendliche Person, die sofort flüchtete, als sie die Einsatzkräfte erblickte. Indem der Unbekannte in eine Gasse flüchtete, verloren die Einsatzkräfte ihn aus den Augen. Bei der späteren Suche des Flüchtigen konnten sie weitere Jugendliche beobachten, die mit Fahrrädern flüchteten. Bei dem zweiten Brand handelte es sich um zwei mobile Toilette vor dem Pfadfinderwäldchen.

Das Einsatzteam beschreibt die erste zu Fuß flüchtige Person wie folgt: männlich, jugendlich, dunkelblonde Haare (Seiten kurz, oben lang), schwarze Baggy-Jeans und einen schwarzen Pullover. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass die beiden Brände zusammenhängen und vorsätzliche gelegt wurden, werden Hinweise gesucht.

Falls Sie Hinweise haben, melden Sie diese bitte unter folgender Rufnummer: 02162/377-0. /jk (424)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell