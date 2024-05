Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei beschädigte Pkw und ein beschädigter Streifenwagen an einer Kontrollstelle

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Freitagabend, um 22:30 Uhr, richteten Polizistinnen und Polizisten der Polizei Viersen auf der Krefelder Straße in St. Tönis eine Kontrollstelle ein. Da diese noch aufgebaut wurde, fuhr ein 53-jähriger Krefelder langsam an der Stelle vorbei. Der hinter ihm fahrende 66-jährige Krefelder bemerkte zu spät, dass der 53-Jährige langsamer wurde und fuhr diesem in das Heck. Nachdem die Unfallbeteiligten die Unfallstelle räumten, rollte der Pkw des 66-Jährigen in einen der abgestellten Streifenwagen.

Durch den ersten Zusammenstoß wurden der 53-Jährige, der 66-Jährige sowie dessen Beifahrer (38) leicht verletzt. /cb (422)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell