Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz mit Verkehrskontrollen

Werl (ots)

Am Dienstag, den 17. Oktober, zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr, führte der Verkehrsdienst der Polizei zusammen mit Beamten der Polizeiwache Werl einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch. Insgesamt wurden 148 Fahrzeuge und deren Insassen überprüft. Im Rahmen des Einsatzes wurden auch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. 99 mal wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. In sieben Fällen war die Geschwindigkeitsüberschreitung so hoch, dass gegen die Verkehrsteilnehmer eine Anzeige geschrieben wurde. Darüber hinaus ahndeten die Beamten Gurtverstöße, abgelaufene TÜV-Plaketten und das nicht Mitführen von Verbandskästen. Während des Einsatzes wurden außerdem zahlreiche Gespräche mit den Verkehrsteilnehmern geführt, um diese im Hinblick auf die Hauptunfallursachen zu sensibilisieren. Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer nahm die Kontrollen als sehr positiv auf und meldeten dies auch an die Beamten zurück. In Zukunft sollen ähnliche Kontrollen durchgeführt werden, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.(ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell