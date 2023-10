POL-SO: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Werl (ots) - In der Zeit vom 09.10.23, 20:00 Uhr - 10.10.223, 01:00 Uhr wurde an der ehemaligen "Overbergschule" in Werl ein Graffiti mit der Aufschrift "FREE PALESTINE" und die Flagge Palästinas an die Wand gesprüht. Hinweise zu dem oder die Täter liegen nicht vor. Die Ermittlungen laufen. Wer etwas zu den Sprayern sagen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02921/91000. Rückfragenvermerk für ...

mehr