POL-RBK: Rösrath - Erneute Einbrüche in Kindertagesstätte und Grundschulen

Rösrath (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (28.09.) 18:00 Uhr und Freitag (29.09.) 06:40 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Grundschule in der Straße Kirchweg im Stadtteil Forsbach ein. Durch das Aufhebeln eines Fensters im Untergeschoss verschafften sich die Täter Zugang zum Schulgebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sämtliche Schranktüren und Schubladen wurden durch die Täter herausgerissen und zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse elektronische Geräte, darunter Laptops und IPads, entwendet. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Des Weiteren konnte bei der Anzeigenaufnahme festgestellt werden, dass in die angrenzende Kindertagesstätte in der Straße Höhenweg ebenfalls eingebrochen wurde. Auch hier wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen gesucht. Hinweise auf mögliche Tatbeute lagen allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.

In beiden Fällen wurde eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Rund zwei Stunden später wurde die Polizei erneut zu einem Einbruch in Rösrath gerufen. In der Straße Sandweg brachen unbekannte Täter ebenfalls zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in die dortige offene Ganztagsschule ein und entwendeten einen Tresor inklusive eines Bargeldbetrages im unteren vierstelligen Bereich. Durch die Polizei wurden deutliche Hebelmarken an der Eingangstür des Gebäudes festgestellt. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden. Auch in diesem Fall informierte die Polizei den zentralen Erkennungsdienst, um eine Spurensicherung am Tatort durchzuführen.

Zeugen, die Hinweise zu diesen drei Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

