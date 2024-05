Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Kiosk - Haben Sie Hinweise zu den Unbekannten?

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am 20. Mai, um 03:10 Uhr, wurde in der Sankt-Michael-Straße in einen Kiosk eingebrochen. Eine Person warf die Fensterscheibe des Kiosks ein. Anschließend betraten vier Personen den Kiosk und entwendeten diverse Schachteln Zigaretten und mehrere Flaschen alkoholische Getränke, die sie in einen grünen Müllbeutel und eine dunkle Sporttasche verstauten. Aufgrund einer Videoaufzeichnung können die unbekannten männlichen Personen wie folgt beschrieben werden: Die erste Person trug eine gelbe Maskierung im Gesicht, einen dunklen Kapuzenpullover, blaue Jeans, blaue Sneaker und orange Handschuhe. Die zweite Person trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine blaue Adidas-Sporthose, schwarze Sneaker und schwarze Handschuhe. Die dritte Person rug eine schwarze Baseballcap, ein weißes T-Shirt, eine dunkelblaue Sweatshirt-Jacke, eine schwarze Jeans, blaue Sneaker und graue Arbeitshandschuhe. Die vierte Person trug einen Kapuzenpullover und Handschuhe und war zudem wesentlich kleiner als die anderen. Können Sie Angaben zu den Unbekannten machen? Dann melden Sie diese bitte der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0./jk (421)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell