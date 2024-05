POL-VIE: Neuer Betrugsversuch - Haben Sie Hinweise?

Viersen-Dülken (ots) - Am Freitag, den 17.05.2024 stieß gegen 14:30 Uhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Dülken mit einem Radfahrer zusammen. Der Fahrer des Pkw missachtete beim Rechtsabbiegen von der Nette in die Boisheimer Straße die Vorfahrt eines 31-jährigen Mannes aus Venlo, der den Radweg der Boisheimer Straße in Richtung Nettetaler Straße befuhr. Durch den ...

