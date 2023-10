Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte Täter brechen in Bärbroich und Refrath ein

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (12.10.) wurden der Polizei zwei Wohungseinbrüche in Bärbroich und Refrath gemeldet. In Refrath wurden unter anderem vier Pedelecs entwendet.

In der Straße Bärbroich drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen circa 07:00 Uhr und 08:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus ein. Auf unbekannte Weise verschafften sie sich zunächst Zugang zu dem Haus, durchwühlten eine im Treppenhaus stehende Kommode und hebelten anschließend eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf. Im Inneren der Wohnung öffneten sie mehrere Schubladen und Schränke, durchwühlten diese jedoch augenscheinlich nicht. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht geklärt werden.

In der Straße Brandroster im Stadtteil Refrath brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 21:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus ein. Zunächst deckten sie die im Eingangsbereich des Hauses befindliche Kamera ab und hebelten anschließend ein Tor auf, das zum Flur des Hauses führt. Dann entwendeten sie vier dort abgestellte Pedelecs, deren Wert aktuell noch unbekannt ist. An der Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung waren ebenfalls Hebelmarken festzustellen und die Wohnung befand sich in einem durchwühlten Zustand. Ob etwas aus dem Inneren gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht geklärt werden.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch.

Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Mithilfe und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu diesen Einbrüchen geben können. Wer etwas Auffälliges im Tatortumfeld beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02202 2050 bei der Kriminalpolizei. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell