PP Ravensburg: Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 10.05.2024

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Unbekannte brechen in Schule ein Eingebrochen wurde am Samstag gegen 22.00 Uhr in der Gemeinschaftsschule Schreienesch. Unbekannte brachen ein Toilettenfenster auf und gelangten so ins Gebäude. Es wurden mehrere Zimmer durchsucht, aber offensichtlich nichts entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. ...

