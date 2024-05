Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 12.05.24 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Bei Ausweichmanöver mit dem Gegenverkehr kollidiert.

Der 27-jährige Lenker eines Kleinbusses befährt die B 313 in Richtung Sigmaringen. Er fährt in einer Fahrzeugschlange, als der Verkehr vor ihm abbremst. Um ein Auffahren auf das vorausfahrende Fahrzeug zu verhindern, lenkt der 27-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidiert er wuchtig mit einem entgegenkommenden VW, der von einem 64-Jährigen gelenkt wird. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 25000 Euro. Beide Fahrzeuglenker, wie auch die Beifahrerin im VW, wurden leicht verletzt und in eine Klinik gebracht.

Krauchenwies

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung

Der 41-jährige Lenker eines Pkw Suzuki befährt am Samstag um die Mittagszeit die L 286 und will von dort auf die B 311 in Richtung Rulfingen abbiegen. Hierbei missachtet er die Vorfahrt eines 25-jährigen VW-Fahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei ein Schaden von ca. 12000 Euro entsteht. Eines der beteiligten Fahrzeuge musste abgeschleppt werden; ausgelaufenes Öl wurde von der Feuerwehr Krauchenwies beseitigt.

Krauchenwies

Unbekannte versuchen Verkaufsautomat aufzubrechen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde versucht in einem Hofladen in der Hauptstraße in dem dortigen Selbstbedienungskiosk den Verkaufsautomaten aufzubrechen. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die dementsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen Tel. (07571/1040) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell