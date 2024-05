Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Ostrach

Wahlplakate beschmiert

Im Stadtgebiet Ostrach haben Unbekannte in der Zeit von Freitag 17.00 Uhr bis Samstag 10.00 Uhr erneut Wahlplakate beschmiert. In der Heiligenberger Straße wurde ein "SPD" Plakat und ein "Bündnis 90 die Grünen" Plakat mit blauer Farbe bemalt. Der Sachschaden wird auf ca. 600.- Euro beziffert. Zeugen die Hinweise zur Sachbeschädigung machen können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581 482-0 zu wenden.

Sigmaringen

Nach Wildunfall Unfallstelle nicht abgesichert

Wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei in Sigmaringen. Am Freitag gegen 21.26 Uhr kam es auf der B 463 zwischen der Abzweigung Laiz und Nollhof zu einem Wildunfall mit einem Motorradfahrer. Der 25-jährige Motorradfahrer kam hierbei nicht zum Sturz, sicherte aber auch die Unfallstelle nicht ab und meldete der Unfall erst am Nollhof der Polizei. Kurz danach fuhr ein darauffolgender Audi über das in der Mitte der Fahrbahn liegende Reh, wobei ein Sachschaden in Höhe von 1500.- Euro entstand. Zeugen welche ebenfalls zur fraglichen Zeit die Unfallstelle passierten, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571 104-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell