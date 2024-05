Polizeipräsidium Ravensburg

Wangen im Allgäu

Schüsse auf Katze

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 10.00 Uhr wurde eine Katze im Bereich Untermoorweiler durch Schrottmunition verletzt. Die Katze wurde noch zu einer Tierärztin verbracht, welche zwei Schrotkugeln im Kopf entfernen konnte. Die Verletzungen der Katze waren aber offensichtlich derart schwer, dass sie eingeschläfert werden musste. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter machen können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 984-0 zu melden.

Bad Waldsee

Unfallflucht

In der Zeit von Freitag 13.00 Uhr bis etwa gegen 17.00 Uhr stellte eine 29-jährige Audi-Fahrerin ihren Audi auf dem Bleicherparkplatz in Bad Waldsee ab. Als sie wieder an sein Fahrzeug kommt, stellt er einen Schaden am Kühlergrill fest. Bislang unbekanntes Fahrzeug streift den Audi vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterlässt einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000.- Euro. Hinweise zum Unfall, nimmt das aufnehmende Polizeirevier in Leutkirch unter 07561 8488-0 entgegen.

Bad Wurzach

Geburtstagsfeier artet aus

Während einer Geburtstagfeier im Lindenweg in Bad Wurzach am Samstag gegen 05.40 Uhr rastete der 26-jährige Sohn der Jubilarin aus und prügelte sich zunächst mit einem weiteren Gast. Als die informierte Polizei aus Leutkirch eintraf, wurden sie mit den übelsten Schimpfwörtern empfangen. Da sich der aufgebrachte Mann nicht beruhigen ließ, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Auch gegen diese Maßnahme leistete der Mann Widerstand. Schließlich wurde er beim Polizeirevier in Leutkirch in die Zelle verbracht. Hier trat er wieder wild um sich und verletzte einen Polizeibeamten. Zwei weitere Beamten erlitten Kratzspuren an den Händen. Wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und Beleidigung muss sich der 26-Jährige nun verantworten.

