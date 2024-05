Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen / Langenargen

Mehrere Auffahrunfälle bei Messe-Anreiseverkehr

Zu mehreren Auffahrunfällen im Messe-Anreiseverkehr wurde die Polizei am Donnerstag gerufen. Auf der Bundesstraße 31 zwischen Oberdorf und Eriskirch-Schlatt erkannte ein 18 Jahre alter Golf-Lenker gegen 9.45 Uhr offenbar zu spät, dass sich der Verkehr in Fahrtrichtung Friedrichshafen staute, und kollidierte mit einem vorausfahrenden VW-Passat. Die Wucht des Aufpralls war dabei so hoch, dass drei weitere Autos aufgeschoben wurden. Insgesamt erlitten fünf Unfallbeteiligte leichte Verletzungen, die zum Teil in Krankenhäusern behandelt werden mussten. An den fünf beteiligten Autos entstand rund 25.000 Euro Gesamtsachschaden.

Kurz vor 12 Uhr ereignete sich nur wenige hundert Meter weiter ein ähnlicher Verkehrsunfall. Ein 32 Jahre alter Fahrer erkannte ebenfalls das Stauende nicht und fuhr mit seinem Hyundai auf einen vorausfahrenden Mercedes auf, der auf einen Audi aufgeschoben wurde. Es entstand glücklicherweise nur Blechschaden, der auf rund 10.000 Euro beziffert wird.

Gegen 13 Uhr dürften es ebenfalls Unachtsamkeit und zusätzlich ein zu geringer Abstand gewesen sein, die für einen Unfall auf der Messestraße gesorgt haben. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer erkannte das Abbremsen eines Vorausfahrenden zu spät, fuhr wuchtig in das A5-Heck und schob den Wagen auf einen Seat auf. Die beiden Insassen im A5, zwei Männer im Alter von 53 und 54 Jahren, erlitten leichte Verletzungen. Während am Seat eher geringer Schaden entstand, beläuft sich dieser an den Audis auf insgesamt etwa 15.000 Euro.

Friedrichshafen

Betrunken mit dem Rad gestürzt - Anzeige

Deutlich zu viel Alkohol hatte ein 45 Jahre alter Mann intus, als er am späten Donnerstagabend in der Unteren Mühlbachstraße mit seinem Rad gestürzt ist. Der Radler war in Schlangenlinien auf dem Radweg in Richtung Fallenbrunnen unterwegs und benötigte hierfür die volle Breite. Kurz bevor die Streife den Mann kontrollieren wollte, stürzte dieser in den Grünstreifen. Weil die Atemalkoholmessung weit über zwei Promille anzeigte, musste der 45-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Friedrichshafen

Betrunkener Mann verletzt Passant und Polizisten

Mit gleich mehreren Strafanzeigen muss ein 50 Jahre alter Mann rechnen, der am späten Donnerstagabend negativ in Erscheinung getreten ist. Gegen Mitternacht wurde die Polizei alarmiert, weil es in einer Hotellobby in der Allmannsweilerstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Wie in Erfahrung gebracht werden konnte, soll der 50-Jährige alkoholisiert auf einen 26-Jährigen losgegangen sein. Nach einer Auseinandersetzung mit weiteren Beteiligten suchte er zunächst das Weite. Im Laufe der polizeilichen Anzeigenaufnahme kam der aggressive Mann zurück. Weil sich dabei der Verdacht ergab, dass er betrunken mit seinem Wagen gefahren war, musste er die Polizisten eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Um diesen Maßnahmen zu entkommen, versuchte er zunächst zu flüchten. Drei Polizisten wurden durch die folgenden Widerstandshandlungen leicht verletzt. Den 50-Jährigen, der noch in der Nacht eine vierstellige Euro-Summe als Sicherheitsleistung bezahlen musste, erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Kressbronn

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 15 Uhr in Kressbronn ermittelt der Polizeiposten Langenargen und sucht Zeugen. Ein Unbekannter hatte einen Mercedes angefahren, der von morgens bis etwa 14.30 Uhr an der Schule in der Maicher Straße und im Anschluss auf einem Parkplatz des Einkaufsgeschäfts in der Argenstraße geparkt stand. Als die Eigentümerin des Pkw gegen 15 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie die Beschädigung an der Heckstoßstange fest. Ein Unbekannter hatte den Wagen vermutlich beim Parkmanöver touchiert und danach einfach das Weite gesucht, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Hinwiese etwaiger Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Meckenbeuren

Bauabfälle illegal entsorgt

Bislang Unbekannte haben im Laufe des Mittwochs im Staatswald bei Meckenbeuren-Brochenzell, nicht weit vom Gehöft Holzbauer entfernt, unerlaubt Bauabfälle entsorgt. Bei den Abfällen handelt es sich unter anderem um Dachlatten, Asbestplatten, Planen und bitumenhaltige Dachschindeln. Ob diese in Verbindung mit einem Fall stehen, bei dem ein Bautrupp am Dienstagnachmittag überzogene Forderungen bei einem Senior gestellt hat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5775680), ist Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die insbesondere zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr im dortigen Bereich verdächtige Personen und Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Tettnang

Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Schwere Kopfverletzungen hat sich ein 50 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Donnerstag gegen 14.15 Uhr bei einem Unfall in der Straße "Dietmannsweiler" zugezogen. Der Mann war auf leicht abschüssiger Strecke unterwegs, kam mutmaßlich mit hoher Geschwindigkeit aus nicht näher bekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Der 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Unter anderem war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz.

Tettnang

Zeugenaufruf nach Vorfall im Straßenverkehr

Nach einem Vorfall, der sich in der Nacht auf Donnerstag kurz nach Mitternacht auf der Tettnanger Straße (L 333) ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise. Eine 18 Jahre alte Hyundai-Fahrerin war im Bereich Kau unterwegs, als sie von einem Pick-Up-Lenker überholt wurde. Der Unbekannte bremste im weiteren Verlauf auf Höhe Bürmermoos vor der jungen Autofahrerin stark ab, sodass diese ebenfalls bremsen musste. Im Bereich der Einfahrt zur Marienfelder Straße hielt der Mann mit seinem Pick-Up an, stieg aus seinem Wagen und versuchte die Autofahrerin offenbar ebenfalls zum Stoppen zu bewegen. Als die 18-Jährige auswich und weiterfuhr, nahm der Unbekannte augenscheinlich die Verfolgung auf und ließ erst kurz darauf davon ab. Die Autofahrerin beschreibt den Wagen als grauen Pick-Up mit zwei Türen. Der Fahrer hatte blonde Haare und wird auf Mitte 30 Jahre alt geschätzt. Dessen Beifahrer war ähnlich alt und trug eine Base-Cap. Hinweise zum Vorfall und zur Identität des unbekannten Fahrers oder dessen Pkw nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Überlingen

Kind von Unbekanntem bedroht - Zeugen gesucht

Nachdem ein Kind gegenüber der Polizei angibt, am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr im Carl-Valentin-Weg von einem Unbekannten bedroht worden zu sein, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen des Vorfalls. Dem Jungen zufolge sei ihm ein etwa 13-15 Jahre alter Jugendlicher in den Weg getreten, habe eine Waffe gezückt und ihn zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Weil er angab, kein Geld bei sich zu haben, habe der Täter noch drohende Worte an ihn gerichtet, bevor er in Richtung Primelweg davonzog. Der Täter wird als rund 170 cm groß, zwischen 13 und 15 Jahre alt und blond beschrieben. Er war mit einem weißen T-Shirt und blauen Jeans bekleidet. Der Jugendliche trug schwarze Sneakers und hatte eine Gürtel- bzw. Umhängetasche mit einem "Minecraft"-Motiv bei sich. Auffällig war darüber hinaus auch ein "weißer Bügel" hinterm Ohr, ähnlich eines Kopfhörers oder eines Hörgeräts. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

