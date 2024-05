Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Hoher Sachschaden und sechs beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfall

Ein Gesamtsachschaden von rund 75.000 Euro und insgesamt sechs beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Georg-Zimmerer-Straße. Gegen 15 Uhr wollte der 84-jährige Lenker eines VW ausparken und streifte hierbei einen geparkten Tesla. Im weiteren Verlauf prallte er frontal auf eine Laterne, welche umknickte und auf einen Opel fiel. Der VW fuhr weiter und kollidierte zunächst abermals mit einem geparkten Opel und schließlich seitlich mit einem Smart, welcher seinerseits noch gegen einen Toyota geschoben wurde. Danach endete die Fahrt, durch die der 84-Jährige leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Insgesamt vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Möglicherweise könnte als Unfallursache ein Verwechseln von Brems- und Gaspedal in Betracht kommen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt.

Beuron

Abgestürzte Kletterin mit Hubschrauber gerettet

Am Donnerstagnachmittag wurde eine am Stuhlfels bei Beuron abgestürzte Kletterin mittels der Seilwinde eines Rettungshubschraubers gerettet. Die 46-Jährige war gegen 15 Uhr abgerutscht und in ihr Sicherungsseil gefallen, dabei hatte sie sich eine Verletzung am Fuß zugezogen, sodass ein eigenständiges Verlassen der Wand nicht mehr möglich war. Nachdem die Bergwacht noch im Fels der Verunglückten Erste-Hilfe geleistet hatte, wurde sie mittels eines Schweizer Rettungshubschraubers gerettet und am Boden dem Rettungsdienst übergeben.

Sigmaringendorf

Unter Drogen Pkw gelenkt

Offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 26-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am späten Donnerstagabend in Sigmaringendorf kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten entsprechende Verdachtsanzeichen festgestellt hatten, erhärtete ein Vortest die Vermutung, der auf THC positiv verlief. Außerdem wurde bei dem 26-Jährigen eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden. Dass der Besitz selbiger zwischenzeitlich straffrei ist, war dem Mann zwar bewusst, er hatte offenbar aber nicht berücksichtigt, dass das Fahren unter der Einwirkung berauschender Substanzen nach wie vor verboten ist. Nach Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung kommt auf den Mann nun ein Bußgeldverfahren zu.

Sigmaringendorf

Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der B 32. Gegen 10.15 Uhr erkannte ein 59-jähriger Pkw-Lenker, der von Sigmaringendorf in Richtung Sigmaringen fuhr, auf der Gegenfahrspur einen Wildunfall, bei dem ein Biber angefahren und getötet worden war. Er bremste daraufhin seinen Mercedes ab und schaltete die Warnblinkanlage ein. Dies erkannte die nachfolgende 39-jährige Lenkerin eines Seat zu spät und fuhr wuchtig auf. Durch die Kollision wurden beide Beteiligten leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am VW Polo, der mit dem Tier zusammengestoßen war, entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Er blieb fahrbereit.

Krauchenwies

Unfall beim Überholen

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen den 56-jährigen Fahrer eines VW Golf, dem vorgeworfen wird, am Mittwochmittag auf der K 8267 einen Verkehrsunfall mitverursacht zu haben. Er soll gegen 13.15 Uhr zwischen Laiz und Göggingen in Höhe der Abzweigung in Richtung Ablach eine Fahrzeugkolonne überholt haben, obwohl das erste Fahrzeug in der Reihe abbiegen wollte. Hierbei kam es zur Kollision mit dem VW Caddy, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von rund 3.000 entstand. Verletzt wurde niemand.

Hohentengen

Wohnungseinbruch

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter in eine Wohnung in Ursendorf eingebrochen und dabei einen Sachschaden von rund 2.000 Euro angerichtet. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Räumen und durchsuchte diese. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die das Polizeirevier Bad Saulgau führt. Dieses bittet Zeugen der Tat oder Personen, die im Vorfeld Verdächtiges im Ort beobachtet haben, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Scheer

Motorradausfahrt endet tödlich

Möglicherweise ein internistischer Notfall könnte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag bei Scheer gewesen sein, bei dem ein 66-jähriger Motorradfahrer verstorben ist. Der Mann war gegen 9.45 Uhr in einer Gruppe auf der K 8262 zwischen Blochingen und Scheer unterwegs, als er Zeugen zufolge ohne erkennbaren Grund mit seiner Harley nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort stürzte er, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Acker zum Liegen. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen durch die Begleitpersonen, die vom alarmierten Rettungsdienst fortgesetzt wurden, verstarb der 66-Jährige später im Krankenhaus.

