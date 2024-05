Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbrecher von Bewohner überrascht

Einen bislang unbekannten Einbrecher hat der Bewohner eines Hauses in der Schlierer Straße am frühen Freitagmorgen vertrieben. Der Mann wurde gegen 2.15 Uhr durch Geräusche geweckt und ertappte den Unbekannten, als dieser versuchte, eine gekippte Tür im ersten Stock gewaltsam zu öffnen. Er schrie den Täter an, woraufhin dieser zu Fuß flüchtete. Der Unbekannte soll rund 180 cm groß und mit einem schwarzen Hoodie bekleidet gewesen sein. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Beamten bitten Personen, die sachdienliche Angaben zur Tat geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Polizei stoppt betrunkene Verkehrsteilnehmer

Zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer durften in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ihre Fahrt nach einer Polizeikontrolle nicht fortsetzen. Gegen 23.45 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen 33-Jährigen am Steuer seines Wagens. Ein Vortest ergab bei dem deutlich nach Alkohol riechenden Mann einen Wert von rund 2,4 Promille. Er musste im Krankenhaus Blut abgeben. Bei den weiteren Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Pkw des 33-Jährigen nicht zugelassen und nicht versichert ist. Auch der E-Scooter eines Gleichaltrigen, den die Polizisten um kurz vor 1 Uhr im Stadtgebiet anhielten, weil er kein Licht anhatte, war nicht versichert. Auch bei diesem Fahrer rochen die Beamten Alkohol, ein Test ergab rund 1,4 Promille. Er musste die Polizisten ebenfalls zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Beide Männer müssen nun mit Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Ravensburg

Fahrerflucht durch Radfahrer

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 13 Uhr falsche Personalien hinterlassen. Der Radler streifte mit seinem Pedal das Heck eines geparkten Audi in der St.-Martinus-Straße und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. In der Folge brachte er einen Zettel an der Windschutzscheibe an, auf dem er frei erfundene Personalien notiert hatte. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet etwaige Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Jaguar zerkratzt, der im Huberöschweg abgestellt war. Dabei beschädigte der Unbekannte nahezu alle Bauteile, der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, mögen sich bitte unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Aulendorf

Glas auf Auto abgestellt - Sachschaden

Einen in der Bachstraße abgestellten Pkw hat ein bislang unbekannter Täter beschädigt, als er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Trinkglas auf der Motorhaube abgestellt hat. Der Wagen war von 23.30 Uhr bis 7 Uhr vor einer Gaststätte geparkt. Der Sachschaden, der durch das Glas entstand, wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter.

Bergatreute

Rechts vor links missachtet - eine Verletzte

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 17 Uhr zwischen Unterstocken und Gambach ereignet hat. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Ford und einem Pferdeanhänger auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Gambach und missachtete an der Einmündung der Keltenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 20-jährigen Toyota-Fahrers. Dieser versuchte, durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, kollidierte aber dennoch mit dem Pferdeanhänger. Dabei wurde die 19 Jahre alte Beifahrerin im Toyota leicht verletzt. Der Toyota sowie der Pferdeanhänger mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr war wegen auslaufender Betriebsstoffe ebenfalls am Unfallort eingesetzt.

Eichstegen

Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der K 7962 am Donnerstag kurz nach 12 Uhr leicht verletzt worden. Der Biker war mit drei weiteren Motorradfahrern zwischen Eichstegen und Hangen unterwegs. Als der Vorausfahrende seine Geschwindigkeit verringerte, um abzubiegen, bremste der 57-Jährige und stürzte in der Folge. Dabei schlitterte er mit seiner Maschine einige Meter weit. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. An seiner Triumph entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen lud das Motorrad auf.

