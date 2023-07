Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Nach Bürgerhinweis: Bundespolizei deckt unerlaubte Einreise von elf Personen bei Forst auf

Forst (ots)

Die Bundespolizei konnte am Sonntagmittag die unerlaubte Einreise von insgesamt elf somalischen Staatsangehörigen in zwei Fällen im Forster Stadtgebiet aufdecken. Vorausgegangen war ein Bürgerhinweis.

Gegen 12:40 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte nach einem Zeugenhinweis insgesamt zwei Personengruppen, darunter zehn Männer und eine Frau im Alter zwischen 17 und 35 Jahren, die zu Fuß im Stadtgebiet Forst unterwegs waren. Keine der Personen verfügte über die erforderlichen Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen die Personen in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthaltes ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Äußerung von Schutzersuchen leiteten die Einsatzkräfte zehn Erwachsene an die Erstaufnahmeeinrichtung der zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt weiter. Ein unbegleitet reisender Minderjähriger kam in die Obhut des zuständigen Jugendamtes.

Ersten Erkenntnissen zufolge reisten alle elf Personen über Russland, Belarus und Polen nach Deutschland ein.

