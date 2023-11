Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall in Petersberg - BMW überschlägt sich - Fahrer verletzt

Fulda (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 30.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag (17.11.2023) gegen 21.10 Uhr in Petersberg in der Straße Steinweg. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Fulda befuhr mit seinem PKW BMW 440 in Petersberg die Straße Steinweg aus Fahrtrichtung Marbach kommend in Fahrtrichtung Steinau. In einem Kurvenbereich (Höhe Riegelacker) kam der 24-jährige Fahrer mit seinem PKW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im weiteren Verlauf, wo das Fahrzeug dann letztendlich im Graben und auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stehen kam. Der Fahrer hatte Glück im Unglück. Mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen wurde er vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An dem BMW des jungen Mannes entstand Totalschaden. Dieser musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell