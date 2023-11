POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Unfall auf der Bardostraße

Am Freitagmorgen befuhr ein 64-jähriger Fuldaer mit seinem Pkw Renault Megane die Bardostraße von Neuenberg kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der Feuerwehr fuhr eine 29-jährige Hosenfelderin mit ihrem Audi von der Sickelser Straße kommend in die Bardostraße nach links ein und stieß mit dem Pkw des Fuldaers zusammen. Möglicherweise hatte die junge Frau zu diesem Zeitpunkt "Rot". Anschließend entfernte sie sich zunächst von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Einige Zeit später kehrte sie aber zurück, da sie an der Unfallstelle ihr Kennzeichen verloren hatte. Um den Unfallhergang zu rekonstruieren, bittet die Polizei Fulda darum, dass sich mögliche Zeugen melden, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 8.000EUR geschätzt.

