Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.05.2024 aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Bürger demonstrieren gegen derzeitige Politik

Etwas mehr als einhundert Bürgerinnen und Bürger mit ca. 60 Fahrzeugen trafen sich am Mittwochnachmittag zu einer genehmigten Versammlung an einer Brücke über die B 32 bei Herbertingen. Die Versammlung sollte ein Zeichen gegen die derzeitige Politik setzen und aufzeigen, dass Bauern und Bürger nach wie vor mit der politischen Situation unzufrieden sind. Es wurden diverse Banner und Transparente am Brückengeländer angebracht. Die Versammlung verlief vollkommen friedlich. Behördliche Auflagen wurden eingehalten, es kam zu keinerlei Behinderungen.

Mengen

Polizeistreife stellt flüchtigen Ladendieb

Hochwertiges Parfum im Wert von mehreren Hundert Euro entwendete ein 29jähriger Mann am Mittwoch um die Mittagszeit in einem Drogeriemarkt in der Reiserstraße. Nach Passieren des Kassenbereichs flüchtete der Mann in Richtung Bahnhof, wo er aber im Rahmen der Fahndung gestellt werden konnte. Er hatte das Diebesgut noch bei sich. Da der Mann keinen festen Wohnsitz hat, wurde er nach einer Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell