Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Verkehrsunfall fordert eine Leichtverletzte und Sachschaden

Eine Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der B 311. Der 35-jährige Lenker eines Lkw befuhr die Strecke von Rulfingen kommend in Richtung Krauchenwies und bemerkte in Höhe Kirchbühl zu spät, dass die gleichaltrige Fahrerin eines Audi vor ihm links abbiegen wollte und dazu angehalten hatte. Er fuhr wuchtig auf, wodurch die Audi-Lenkerin leicht verletzt und beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden. Der Pkw war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Meßkirch

Unfallflucht

Mutmaßlich im Laufe des Dienstags, im Zeitraum zwischen 6.45 und 17.45 Uhr, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Kronengasse geparkten Mitsubishi gestreift und dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hinterlassen. Danach beging der Verursacher Unfallflucht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch-Rohrdorf

Brand einer Geflügelhalle

In einer als Geflügelzucht genutzten Halle ist am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr aus bislang nicht gänzlich geklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Durch das brennende Stroh im Inneren entstand eine Rauchentwicklung, die zwar das Gebäude selbst nur leicht beschädigte, jedoch zum Verenden mehrerer hundert Gänseküken führte. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr schließlich schnell gelöscht werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Inzigkofen

Thujahecke abgebrannt

Zu einem brennenden Baum wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr nach Engelswies alarmiert. Vor Ort konnte in der Straße Am Kirchbühl eine bereits abgebrannte Thujahecke festgestellt werden. Durch das Feuer entstand an einer unmittelbar an der Hecke befindlichen Gebäudewand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Grund für den Brandausbruch ist derzeit unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Sigmaringen eingeleitet hat. Sachdienliche Hinweise werden an Tel. 07571/104-0 erbeten.

Ostrach

Unfallflucht hinterlässt hohen Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Bilanz nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen zwischen Kalkreute und Ostrach. Den Angaben einer 45-jährigen Pkw-Lenkerin zufolge sei ihr auf der engen Ostergasse mehrere hundert Meter nach dem Ortsausgang Kalkreute mit hoher Geschwindigkeit ein aus Richtung Ostrach kommender weißer VW-Bus entgegengekommen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, habe die Frau in den Grünstreifen ausweichen müssen und sei dort mit einem einbetonierten Schild kollidiert. Hierdurch entstand sowohl an ihrem Fahrzeug als auch an dem Schild der erhebliche Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der VW-Bus sei ohne anzuhalten in Richtung Kalkreute weitergefahren. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet etwaige Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

