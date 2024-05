Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Rollerfahrer bei Unfall mittelschwer verletzt

Der 33 Jahre alte Fahrer eines Motorrollers ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr mittelschwer verletzt worden. Der Mann fuhr in der Schmalegger Straße in Richtung Innenstadt und fuhr an einem Mercedes-Sprinter vorbei, der zum Zwecke von Kanalarbeiten am Straßenrand abgestellt war. Dabei kollidierte er seitlich mit dem Mitsubishi eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 35-Jährigen. Im weiteren Verlauf prallte er zudem gegen den Sprinter. Der 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf 3.000 Euro beziffert.

Ravensburg

Fahrerflucht

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag an einem Audi A6 hinterlassen hat, der zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schützenstraße abgestellt war. Der Spurenlage zufolge touchierte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken das Heck des Audi und fuhr im Anschluss weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Baindt

Unfall nach Reifenplatzer - Fahrer unter Drogen

Doppelt gestraft wurde ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer am Dienstag kurz nach 20.30 Uhr auf der B 30. Ein mutmaßlich abgefahrener Reifen des Wagens platzte während der Fahrt zwischen der Anschlussstelle Baindt und dem Ausbauende bei Enzisreute. Der Mercedes geriet dadurch ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke und kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Am Mercedes entstand dabei erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Durch aufgewirbelte Steine wurde zudem ein nachfolgender Pkw beschädigt. Ein Abschleppunternehmen lud den Mercedes auf. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife bei dem 20-Jährigen deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Ein Vortest verlief positiv auf THC und Kokain, weshalb eine Blutentnahme in einem Krankenhaus die Folge war. Der 20-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Wilhelmsdorf

Radfahrer übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen hat ein 11-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 13 Uhr in der Leonhardstraße erlitten. Eine 63 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte nach links in die Straße "Zur Rotachsäge" abbiegen und übersah dabei den Jungen, der auf dem dortigen Radweg unterwegs war. Bei der Kollision stürzte der 11-Jährige und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Bad Waldsee

Senior wird Opfer eines Anlagebetrugs - Polizei warnt

Nachdem ein 86-Jähriger einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag an Betrüger verloren hat, warnt die Polizei erneut vor Anlagebetrug. Der Senior erhielt über E-Mail die Information, dass für ihn ein Finanzkonto existiere, auf dem sich bereits Geld befinde und auf das er weitere Beträge investieren könne. In der Folge nahm der Senior mit einem angeblichen Broker Kontakt auf und überwies gutgläubig über 60.000 Euro auf ein ausländisches Konto. Die Betrüger täuschten im weiteren Verlauf hohe Gewinne vor. Erst als sich der 86-Jährige sein Geld wieder ausbezahlen lassen wollte und der vermeintliche Broker weitere Beträge als angebliche Steuern und Provision verlangte, wurde der Senior stutzig. Er erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun wegen Bandenbetrugs ermittelt. Die Ermittler weisen erneut darauf hin, bei Geldanlagen Vorsicht walten zu lassen und insbesondere bei hohen Renditen misstrauisch zu sein. Überweisungen auf ausländische Konten sollten die Anleger tunlichst vermeiden. Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Aulendorf

E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt - Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Mit leichten Verletzungen musste eine 61-jährige E-Scooter-Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie am Dienstagmorgen aufgrund einer Gefahrenbremsung gestürzt war. Die Frau war gegen 7.45 Uhr auf der Erwin-Graf-Straße in Richtung Zeppelinstraße unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer kam aus der Zeppelinstraße und missachtete die Vorfahrt der 61-Jährigen. Diese bremste stark, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und stürzte dabei. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen kleinen blauen Pkw geben können, mögen sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen melden.

Wangen

Kind bei Unfall verletzt

Ein 11-jähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 12 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße leicht verletzt worden. Der Bub war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Straße unterwegs und fuhr unvermittelt auf die Fahrbahn, um nach links abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den Mercedes einer 25-Jährigen, die die Straße ordnungsgemäß befuhr. Durch die Kollision stürzte der 11-Jährige zu Boden und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Waldburg

Gas mit Bremse verwechselt - Unfall

Auf einer Treppe in der Hauptstraße hat die Fahrt einer 73-jährigen Autofahrerin am Dienstag kurz nach 11 Uhr geendet. Die Seniorin wollte eigenen Angaben zufolge in eine Parklücke einfahren und verwechselte dabei das Brems- mit dem Gaspedal. Der Wagen fuhr daraufhin durch eine Hecke und über eine Fußgängertreppe. Die Seniorin blieb bei dem Unfall unverletzt, an ihrem Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen.

Isny

Polizei erwischt Jugendlichen am Steuer

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 17-Jähriger rechnen, den Beamte des Polizeireviers Wangen am Mittwoch gegen 1 Uhr im Stadtgebiet am Steuer eines Pkws festgestellt haben. Die Polizisten untersagten dem Jugendlichen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, die Weiterfahrt und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Auch die Halterin des Fahrzeugs, die die Fahrt zugelassen hat, muss mit einer Anzeige rechnen.

Leutkirch

Frau wird Opfer von "Love-Scamming"-Masche

Einige tausend Euro hat eine 60-Jährige in jüngster Zeit an einen bislang unbekannten Betrüger überwiesen, der der Frau die große Liebe vorgespielt hat. Bei dieser Betrugsmasche, die "Love-Scamming" genannt wird, gehen die Betrüger immer ähnlich vor. In der Regel knüpfen sie über die sozialen Medien oder Dating-Plattformen mit gefälschten Profilen Kontakt zu ihren Opfern. Im Laufe der Kommunikation ködern sie ihre Opfer auf emotionaler Ebene und bitten dann um Geld. Diese Vorgehensweise wurde auch der 60-Jährigen zum Verhängnis. Nachdem die Täter eine emotionale Verbindung zu der Frau aufgebaut hatten, baten Sie unter immer neuen Gründen um Geld, das die 60-Jährige im guten Glauben überwies. Erst als sie bei ihrer Hausbank erneut mehrere tausend Euro überweisen wollte, flog der Betrug auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor derartigen Betrügereien, die die Opfer um ihr Erspartes bringen. Seien Sie bei einer Kontaktaufnahme durch Unbekannte im Internet grundsätzlich misstrauisch und achten Sie auf Widersprüche und Ungereimtheiten. Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung Ihrer persönlichen Daten. Weitere Informationen zu dieser und ähnlichen Betrugsmaschen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell